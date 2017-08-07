西瓜好處多 消暑美白兼壯陽
天氣熱來盤西瓜透心涼，而除了消暑之外，還有許多能額外享受到的好處。
1.喚醒肌膚
西瓜富含美容聖品膠原蛋白，能幫助肌膚柔軟滑順，此外西瓜的維生素A同樣不少，能使得皮膚緊緻，有縮小毛孔之效。
2.西瓜籽油能促進頭髮生長
常常被吐出口的西瓜籽居然還有促進頭髮生長的好處，西瓜籽中的西瓜籽油能有效滋潤頭皮、使髮質更加強韌，且油質輕薄的特性也不會堵塞毛孔，造成頭髮油膩。
3.吃西瓜可增強性功能
想不到西瓜還有壯陽的好處吧！西瓜中的植物營養素和氨基酸、β胡蘿蔔素和番茄紅素等，都是能讓你變得更持久的關鍵，而瓜氨酸則是會增加體內硝酸含量、促進血液流動，進而讓你興致勃勃。
4.幫助排便順暢
因為西瓜中99%是水分，因此西瓜能幫助排便也就不讓人意外了，所以下次不順暢時，來幾片西瓜或許就能讓你「藥到病除」！
(中時電子報)
文章來源：elitedaily.com
關鍵字：西瓜
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