印度媒體：中國雖辭令激烈 但其實並不想開戰

印度和中國國旗。(美聯社)

印度媒體表示雖然中國不斷放話、表示不惜一戰等，但印度認為有理由相信中國不會冒險開戰，甚至不願進行小型軍事任務，印媒的消息來源也認為印度在對峙中享有地理優勢。

印度第三大英文報紙《印度時報》(Times of India)表示，其在政府安全部門的消息來源說，在洞朗高原的僵局最好的解決辦法是印度和中國同時撤兵，但倘若真的發生突襲或戰爭，印軍在當地有已適應喜馬拉雅山環境的駐紮軍，也已加強邊境軍防，有充足的準備因應中國解放軍。

中國士兵6月16日攜帶築路工具前往洞朗高原上、不丹認為是其領土的區域，不丹因此向和其有外交關係的印度求援，印度軍隊在6月18日擋下中軍的前進路線，兩方自此不相讓、形成僵局。

《印時》消息來源指出，印度有士兵長期駐查在邊境，而解放軍則因路況較好所以在邊境沒有駐紮點，只能在6月中糾紛爆發後派遣士兵前往。就攻防人數比和海拔高度來說，印度在當地也有優勢。

他表示中國已派遣約1,500名士兵前往增援洞朗高原，中印兩軍彼此互相用擴音器互相喊話，但並未出現任何侵略性行為。但印度仍擔心發生意外衝突，因此印度在當地軍隊保持高度備戰狀態，在6月到7月間也調派2,500名士兵前往附近的錫金邦(Sikkim)。

消息來源表示，印度將堅決不讓中國奪去不丹這塊在洞朗高原上的領土，因為該地是重要的戰略地區、距離相當於印度「雞脖子」的、連接其東北國土的狹窄西里古里走廊(Siliguri)很近，但在此同時印度政府面也將繼續對中國激烈的言論保持克制。

(中時電子報)