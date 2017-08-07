北捷板南線和淡水信義線無線上網 19日開通
北市府與業者合作，在台北捷運建置無線免費WiFi，第一階段由板南線和淡水信義線率先進行測試，預計8月19日世大運開幕當天正式上線，至於其他路線，最快10月底會全面開通。
未來民眾在捷運站或車廂裡，想使用無線網路，只要打開手機WiFi搜尋找到「.TPE-Free AD WiFi」，一鍵式登入，不需要輸入帳號、密碼，但必需點選廣告或看影片，就可以免費享受無線上網，每次可免費使用30分鐘，無次數限制。
全林實業總經理林全馳說，今年5月與北捷簽約後，5年內全面提供北捷車廂、場站免費WiFi，雖然目前板南線和淡水信義線已完成建置，但初期系統與電力正在測試還不穩定，會持續改善至8月19日正式開通後，帶給大家最佳上網品質。
他指出，目標10月底前台北捷運車廂和場站全線開通，此外，貓空纜車車站、兒童新樂園、小巨蛋、中山地下街和東區地下街都將完成建置。
(中時)
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