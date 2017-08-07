NBA》5冠得主哈波痛批厄文無知

5冠得主哈波痛批厄文無知。(美聯社資料照)

出道於騎士，然後在公牛與湖人時代拿到5沒冠軍戒的哈波，日前在受訪時痛批厄文公開要求球隊把他交易出去的決定非常無知。

厄文在7月與騎士球團攤牌，第一是他想要當球隊一哥，第二是他不想和詹姆斯同隊，在兩者不可兼得的情況下只好要求被交易。

對此哈波很不以為然地認為，「你(厄文)知道你是在東區最好的球隊嗎？我真不曉得你想要離開球隊的原因是什麼？」

哈波進一步強調，「這永遠不是你的球隊，你只是幫這支球隊打球而已，當你效力於一支實力強勁球隊的時候就得好好把握，這樣的機會不是人人都可以擁有的。」

哈波罵完厄文之後立刻回頭稱讚詹姆斯，「我認為詹姆斯很成熟，也不會記恨厄文，想要拿到冠軍就必須有好的隊友，只要兩人不記前嫌，騎士還是有機會拿到總冠軍的。」

(中時電子報)