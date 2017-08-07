「在南韓被視如糞土」 脫北者崩潰求回鄉

脫北者無法融入南韓當地，企圖再回北韓生活。(圖/翻攝《紐約時報》)

在高壓極權統治下，北韓人民飽受貧窮、飢餓之苦，不少人會想盡辦法脫北、投效南韓，但少部分人成功脫北後，卻發現始終無法融入南韓社會，自由美夢應聲破碎。2014年脫北的權哲男（Kwon Chol Nam）透露，在南韓長期受盡歧視，被「視如糞土」，渴望返回北韓與妻兒團聚。

根據《紐約時報》（The New York Times）報導，權哲男2014年跨過北韓邊境屏障，經過無數波折後抵達泰國，隨後飛往南韓，展開脫北新生活。不過，現在的他一心渴求的，卻是南韓允許他返回北韓和家人相聚，即使深知返北會被丟勞改營，他也不怕。

南韓的生活，對權哲男來說是一場惡夢。他在首爾接受訪問時說，對資本主義的南方生活感到失望，脫北者對南韓而言，是如同「二等公民」的存在，「他們直呼我的名字，把我當成白痴一樣對待，且我即使和他們做同份工作，卻領不到相同薪資待遇」。

由於身份特殊，權哲男僅能從事農業、建築業相關工作，他表示，因為不懂日常的基本英文單字，工作期間不斷遭人嘲笑。去年5月，他因未領得搬運磚頭的工資，憤而申請護照企圖返北，但最終遭逮捕，被判緩刑1年。

權哲男說，過去的他因為脫北，而成北韓的敵人，如今心心念念返北，成了南韓人鄙視的對象。不過他強調，雖然南韓經濟條件較優秀，但他還是喜歡拉拔他成長、生活相對簡單的北韓，「在北韓的我或許不富有，但我了解我身邊的人，不像在南韓只能被當糞土般對待」。

先前在南韓頗具知名度的脫北者林智賢，突然現身北韓官方影片，控訴自己在南韓生活被金錢控制，彷彿「活在地獄」，消息震驚各界。不過當時有人分析，部分脫北者為救出仍困於北韓的家人，會前往中國打點安排，卻途中被綁架回北韓，林智賢或許就是碰到這樣狀況。

(中時電子報)