印度放軟提談判為拖延 待冬季解放軍難動

中印邊界的乃堆拉山口兩側，中印邊防軍人隔著鐵絲網值勤。（圖/新華社）

印度和中國在邊境的對峙已經長達將近2個月，近日中國官方不斷對此強硬發話，讓緊張的局勢逐漸升高，而印度官方近日則是多次強調了透過外交手段談判的重要性，讓不少人認為這是印方放軟態度的跡象，然而印度媒體卻指出，印度官方此舉是想將對峙拖延至11月，那時氣候惡劣將讓軍隊幾乎難以施展，可以藉此在邊境問題上取得更多籌碼。

據《印度快報》報導，印度外長斯瓦拉杰(Sushma Swaraj)日前在國會呼籲中印對峙需要透過外交手段和平解決，甚至總理莫迪（Narendra Modi）周末也公開表示面對國際糾紛需透過「亞洲古老傳統」，也就是辯論和對話中解決，雖然他未明確指出是針對邊境對峙一事，但被專家解讀為就是在對與中國的糾紛表態，消息人士也指出，印度其實也不想與中國開戰，但也明確表達不願意讓中國繼續修路。

消息人士透露，印度政府正努力試圖採取兩種「外交方式」來解決中印對峙的危機，第一種就是將對峙時間延長至11月，那時雙方對峙的洞朗高原隨著冬天的到來，氣候惡化，將使任何軍事行動都變得非常困難，中國對此不得不採取和緩的政策，印方也將擁有更多籌碼，而目前這個方式得到了印度政府內部更多的支持

第二種方式則是就是讓「當事主」不丹軍隊在對峙地區代替印度軍隊，讓印度有面子的「退出」，最後也可讓中國和不丹軍隊雙方同時撤兵，但此方式除了要說服中國接受之外，還必須與不丹充分協調，來讓印度和不丹軍隊同時移動，雖然印度對長期友邦不丹的支持「很有信心」，但也擔心這會為不丹提供與中國直接接觸的動力，將會加深這個唯一沒與中國建交的鄰國與中國的關係。

(中時電子報)