金燦榮：台應趕緊與陸談判 有機會爭取好條件

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮。（資料照,徐維遠攝）

中國人民大學國際關係學院副院長金燦榮日前出席「觀天下」論壇，他提及他非常支持這個兩岸問題和平解決，但作為一個戰略觀察者，他必須坦率講，他看到的客觀形勢是走向衝突的。他呼籲台灣的精英層應該盡快覺醒，抓緊時機和大陸談判，還有機會談出很好的條件，如果衝突了，台灣一點機會都沒有。

金燦榮指出，85%的台灣民眾說「我就是台灣人跟中國沒有關係」，特別是年輕人95%只認台灣不認中國，所以從社會心理角度來講其實已經台獨化了。此外，他說蔡英文當局台獨意識形態非常堅決，他認為在蔡英文任內，她學安倍晉三不搞公投，但是她用司法解釋的辦法，一點一點地尋求法理台獨，「社會心理台獨化、政壇裡面台獨化、政策台獨化、法理台獨，這是台灣方面的態勢」。

金燦榮提及，中國這邊態勢也在變，網路上對台獨的容忍度是下降的，他坦言他觀察中央的想法就是盡最大努力和平解決，但是客觀的態勢是走向衝突的。

金燦榮表示，現在唯一的辦法就是台灣菁英層得覺悟，趕緊和大陸談，現在談能談出很好的條件。他說最後如果走向衝突，台灣就徹底倒楣了，台灣一點機會都沒有。

金燦榮說台灣菁英層很多人都覺得「衝突是不會發生的」，「這是他們普遍的一個看法，說『老共家裡事情多得不得了不可能來打我』，第二覺得『我乾爹厲害啊』就是美國，他們心理上有個乾爹系列。你（中國）出什麼成就他們說『老子乾爹比你強』，他有個乾爹系列，這其實是兩大幻覺」。

金燦榮最後表示，他只能寄望台灣菁英層趕緊覺醒，趕緊談現在還有機會，如果最後任其漂移，到後來發生衝突對他們是非常不利的。

(中時電子報)