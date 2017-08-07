《時來運轉》國民主場鬥魚 薛神再添勝投？

國民王牌投手薛爾瑟本季依然神勇。(美聯社資料照)

台北時間8月8日上午7點起，國聯東區至尊國民隊將在華府主場與邁阿密馬林魚隊打一波四連戰，兩隊上周在邁阿密的三連戰，國民是1勝2敗落居下風，雖然並不影響他們在國東的領先地位，但此次主場再戰，仍希望能展現王者風範，給馬林魚一個下馬威。

兩軍本季先前已交手6次，勝負各半，國民隊固然是國聯東區一哥，但面對同區的馬林魚隊並未佔到便宜。此番四連戰首役，國民推出目前戰績12勝5敗的陣中王牌薛爾瑟（Max Scherzer）擔綱先發，馬林魚則輪由戰績2勝1敗的新秀歐格瑞迪（Chris O'Grady）打頭陣。

國民隊本季自開季以來即一直盤踞國聯東區龍頭，球隊戰績雖佳，但是牛棚戰力始終搞不定，在上月交易大限截止前，球團先後經由三椿交易補進三名後援投手，希望鞏固後防戰力，以增添在季後賽的爭勝本錢。

馬林魚隊目前暫居國東次席，與國民隊有13場的勝差，若以本周四連戰算起，兩軍本季尚有13場遭遇戰，換言之，國民雖有兩位數的勝差領先，卻不保證在球季末期不會出現翻盤的情況，因為...棒球是很難預料的。

馬林魚新秀左投歐格瑞迪。(美聯社資料照)

左投的歐格瑞迪七月才被拉上一軍登板，但5場登板先發已有2勝在手，馬林魚在他先發的5場比賽戰績是4勝1敗，這個新秀的運氣似乎不錯。

歐格瑞迪個人表現最出色的一役，是七月在場對紅人隊，主投7局0失分，拿下第二勝。但上周對國民之戰僅撐3局即狂失6分、且挨了2轟，幸好隊友火力支援，最終馬林魚以7比6勝出，讓他逃過敗責。

薛爾瑟本季仍是維持其賽揚獎名投本色，不僅戰績出色，自責分率2.21也是國聯的佼佼者，有趣的是，薛神前一次出賽就是面對歐格瑞迪，而且在第二局時還敲出生涯第一支全壘打，替國民取得6比0領先，但他僅投1局就因頸部不適提前退場。

兩人是在相隔一週後易地再次交鋒，此役仍看好國民隊在主場可以輕騎過關。

(中時電子報)