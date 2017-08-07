男酒駕衝撞店面 車頭及梁柱毀損

小客車駕駛酒駕衝撞大樓梁柱，車內2人送醫，車輛及梁柱毀損。（陳淑芬翻攝）

中市臺灣大道與自由路口今天發生自小客車衝撞大樓梁柱意外，24歲的蕭姓駕駛及何姓乘客2名男子受傷送醫，所幸，均無大礙。警方調查，經警方對蕭男進行呼氣酒精測試，測定值達0.51mg/l已超標，送醫後依公共危險罪送辦。

第一分局繼中派出所7日凌晨4時50分接獲通報，臺灣大道與自由路口發生一起交通事故，警方到場發現，1輛黑色自小客車沿臺灣大道往火車站方向行駛，行經自由路口時，失控而衝撞對面的店家的梁柱，小客車的車頭嚴重毀損，造成大樓裝飾梁柱損壞，車內2名男姓民眾受傷送醫診治。

警方調查，自小客車24歲的蕭姓駕駛，經呼氣酒精測試後、測定值達0.51mg/l已超標；20歲的何姓男子手部受傷仍在醫院診治中，所幸，兩人均無生命危險。

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(中時)