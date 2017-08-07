慶生酒後變調，4打1還拿安全帽狠砸。(蔡依珍翻攝)

慶生酒後變調，4打1還拿安全帽狠砸。(蔡依珍翻攝)

慶生酒後變調，4打1還拿安全帽狠砸。(蔡依珍翻攝)

18歲黃姓男子昨晚和友人一起慶生，酒後跟另名17歲的陳姓友人嗆聲，陳男認為黄男酒品極差，2人在桃園區中正五街發生衝突，從鬥嘴演變成互毆，其他朋友在旁勸架也慘遭波及，全遭民眾拍下放上網。

只見眾人群起毆打一名男子，不但用安全帽將人打倒在地，甚至對躺在地上的男子直往頭部、下體踹。

路人凌晨發現4、5名年輕男子，在街頭大呼小叫甚至大打出手，連忙報警，員警接獲報案在3分鐘内就趕到現場，通報消防隊員將受傷的黄男送醫，並將陳男帶回所内瞭解事發經過，目前雙方均不提告。

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(中時)