《一家人》導演癌逝 黃少祺慟哭憶摯友

黃少祺與陳俊任有革命情感，兩人是無話不談好兄弟。(本報系資料照，張祐銘攝)

韓瑜在臉書貼出昔日合照，哀悼陳俊任。(取自韓瑜臉書)

8點檔《一家人》導演陳俊任今(7日)傳出罹患肺腺癌逝世，據悉，他為了賺安家費，直到病逝前一刻還在拍戲，黃少祺接受媒體訪問時，更忍不住流下男兒淚，與他有著革命情感又無話不談的兄弟離世。

陳俊任突然離世令圈內好友相當不捨，據蘋果日報報導，與他有著革命情感的黃少祺，受訪時更忍不住淚崩，淚訴陳俊任因為孩子還小，拚命拍戲賺錢，自己知道狀況卻不能為對方做什麼，只能陪伴，7月底才去片場探班。

陳珮騏剛剛也在臉書悼念陳俊任，「慟能到什麼樣的極限？我知道我們有一天一定能再聚。請帶著我最深切的祝福，自在快樂的去翱翔吧！再見了好朋友～再見了兄弟～再見了導演…」韓瑜則是PO出一張與陳俊任的合照，無聲悼念這位好朋友。

(中時電子報)