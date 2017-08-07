《一家人》導演癌逝 黃少祺慟哭憶摯友
8點檔《一家人》導演陳俊任今(7日)傳出罹患肺腺癌逝世，據悉，他為了賺安家費，直到病逝前一刻還在拍戲，黃少祺接受媒體訪問時，更忍不住流下男兒淚，與他有著革命情感又無話不談的兄弟離世。
陳俊任突然離世令圈內好友相當不捨，據蘋果日報報導，與他有著革命情感的黃少祺，受訪時更忍不住淚崩，淚訴陳俊任因為孩子還小，拚命拍戲賺錢，自己知道狀況卻不能為對方做什麼，只能陪伴，7月底才去片場探班。
陳珮騏剛剛也在臉書悼念陳俊任，「慟能到什麼樣的極限？我知道我們有一天一定能再聚。請帶著我最深切的祝福，自在快樂的去翱翔吧！再見了好朋友～再見了兄弟～再見了導演…」韓瑜則是PO出一張與陳俊任的合照，無聲悼念這位好朋友。
(中時電子報)
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