泓赫撤回申請案 苗縣長徐耀昌致謝如卸心頭大石

苗栗縣長徐耀昌2度感謝泓赫主動撤回有爭議的設廠申請案，並表示歡迎有前瞻且健康企業到苗栗投資。（陳慶居攝）

環保局副局長陳華盛說明縣內每天事業廢棄物數量及處理能量，認為沒有流向不明問題。（陳慶居攝）

泓赫企業宣布撤銷再生資源處理設廠案，縣長徐耀昌與環保局副局長陳華盛上午也作出回應，也可以看出他們有如卸下心頭大石。徐耀昌2度感謝泓赫公司能尊重地方民意，而縣府積極招商政策不變，歡迎工作穩定、福利好，兼顧健康與前瞻的企業到苗栗投資設廠。

環保局副局長陳華盛則表示，環保局未受外在因素影響泓赫設廠申請案的審查，至於廢棄物處理，縣內每天事業廢棄物約70噸，處理量約5、60噸，部分由外縣市處理，應無流向不明等疑慮。

徐耀昌表示，會務會議時得知泓赫撤案，幾個月下來，縣府聽到地方民眾的心聲，希望高汙染的企業不要到苗栗設廠，基於尊重民意責由環保局長劉伯舒與業者溝通，終於有了好消息，他要代表鄉親向泓赫致謝。

他說，對於有影響健康疑慮、民眾不認同的業者，如果勉強為之，未來經營恐怕有許多困擾。他並強調，沒有通過環評就沒有設廠的疑慮，也請鄉親不要做無謂的臆測。

縣府除加強向優良企業招商外，也要求勞青處協助青年創意及就業媒合等，希望有更多年輕人返鄉工作或創業，節省在外的開銷，就近照顧家人享受傳統的天倫之樂。

(中時)