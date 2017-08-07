四技二專登記分發放榜 錄取率93.56％
今年四技二專日間部聯合登記分發今天上午10時放榜，錄取人數計一般生2萬8182人、特種生194人，合計2萬8376人，分發錄取率為93.56％，略高於去年的91.93％。
技專校院招生委員會聯合會表示，今天上午10時起在網站公布錄取榜單，並開放考生上網查詢。錄取生之報到註冊通知單，將由各錄取學校寄發，錄取生也可逕向所錄取學校查詢。
今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，計有79所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2888個系科（組）、學程參與招生。招生名額計有一般生名額3萬7439名、特種生外加名額1萬2706名，總招生名額合計為5萬0145名。
技專校院招生委員會聯合會統計，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記資格之可報名人數為3萬2211人，較去年減少4725人，主要原因為今年報名四技二專統測人數比去年減少9827人或者部分考生已在今年度四技二專甄選入學管道獲得錄取。
今年完成上網選填登記志願人數，計有一般生2萬9928人、特種生402人（含原住民生343人、退伍軍人30人、僑生28人、政府派外工作人員子女1人），合計3萬0330人，最後錄取2萬8376人，錄取率93.56％。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群為商業管理群、餐旅群、設計群、電機與電子群資電類及機械群。
考生對分發結果如有疑義，可至技專校院招生委員會聯合會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於8月8日中午12時前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。洽詢電話：（02）27725333，傳真號碼：（02）27738881。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。