四技二專登記分發放榜 錄取率93.56％

今年四技二專日間部聯合登記分發今天上午10時放榜，錄取人數計一般生2萬8182人、特種生194人，合計2萬8376人，分發錄取率為93.56％，略高於去年的91.93％。

技專校院招生委員會聯合會表示，今天上午10時起在網站公布錄取榜單，並開放考生上網查詢。錄取生之報到註冊通知單，將由各錄取學校寄發，錄取生也可逕向所錄取學校查詢。

今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生，計有79所公、私立科技校院，分20招生群類別，提供2888個系科（組）、學程參與招生。招生名額計有一般生名額3萬7439名、特種生外加名額1萬2706名，總招生名額合計為5萬0145名。

技專校院招生委員會聯合會統計，今年四技二專日間部聯合登記分發入學招生具登記資格之可報名人數為3萬2211人，較去年減少4725人，主要原因為今年報名四技二專統測人數比去年減少9827人或者部分考生已在今年度四技二專甄選入學管道獲得錄取。

今年完成上網選填登記志願人數，計有一般生2萬9928人、特種生402人（含原住民生343人、退伍軍人30人、僑生28人、政府派外工作人員子女1人），合計3萬0330人，最後錄取2萬8376人，錄取率93.56％。各群類招生名額與錄取人數最多之前5群為商業管理群、餐旅群、設計群、電機與電子群資電類及機械群。

考生對分發結果如有疑義，可至技專校院招生委員會聯合會網站「下載專區」下載「分發結果複查申請表」，連同網路選填登記志願時自行列印留存之「志願表」，務必於8月8日中午12時前，以傳真方式向該委員會辦理分發結果複查，逾期不予受理。洽詢電話：（02）27725333，傳真號碼：（02）27738881。

(中時)