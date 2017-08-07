魚池鄉超級大木耳 整批皆大如人臉
國人重視養生，黑木耳漸受歡迎！台灣香菇主要產地南投縣魚池鄉，近年有不少菇農嘗試轉型改種木耳，其中韓秀足最近採收的又大又厚，整批直徑全都大於20公分、部分甚至超過30公分，讓她樂得直說，栽培菌類數十年，難得遇到「美」得這麼整齊！
魚池鄉農會農事指導員蔡昇樺說，目前魚池鄉約有30戶投入木耳栽培，年總量400萬包左右；養生風創造木耳市場，前景看好！
1990年代曾大規模投入香菇栽植的韓秀足和沈政儀，香菇栽植量最高時曾多達56萬包，後因桃芝颱風慘損40多萬包，之後意興闌珊，加上年紀漸高，7年前以無體力負荷前提，縮小規模改種木耳。
沈政儀表示，木耳菌包孕育熟成的時間比香菇短、投資2個月就開始回本，加上魚池鄉氣候條件適當，品質和產量都相當不錯，的確值得一試。
相較早年木耳被當作南北貨需先曬乾處理，現今黑木耳因養生需求，直接投入生鮮市場，省掉烘焙過程等於省下成本，適合勞動人口逐年漸減的山區農村。
他說，種木耳6、7年，品質好、價格俏的情況曾遇到幾次，但像這次菌傘「全面性」又厚又大還是首見！究其因，除了菌包、菌種篩選穩定，溫溼度等氣候也剛好恰到好處使然。
生鮮木耳批發以台斤計，每台斤依季節不同，去年約為30到60元，今年到目前為止，約35到70元；零售價還會再高出不少。
(中時)
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