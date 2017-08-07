日本開發萬能細胞量產血小板 未來輸血無需靠捐

《日本經濟新聞》報導，日本國內16家製藥、化學相關企業成功開發出，用可生成身體所有部分的「iPS」萬能細胞量產血小板的技術，這是全球首創的技術，未來輸血可能不用再靠捐血了。

報導指出，這是京都市的新創企業「Mega karyon」(大細胞核)的事業，大塚製藥集團和Sysmex等公司也參與合作，最快明年就可以開始進行臨床實驗，目標是在2020年通過相關認定。

此次研發成功的量產血小板技術，製造的是血液製劑。這種血液製劑通常使用在外科手術、交通事故受害人等，有必要止血的患者身上。

日本國內每年約有80萬人接受血小板的輸血，以日本國內市場規模換算，價格約為700億日圓，美國則擁有日本3倍以上的市場規模。

現在醫療界使用的血小板只能靠捐血，將來人口減少血小板也可能不夠。若是用iPS細胞可以大量生產血小板，就可以不用再依賴捐血也可以輸血了。

主要開發商「Mega karyon」指出，使用iPS細胞製造血小板的成本，比用捐血的血小板便宜許多。而且捐血的血小板不能冷藏保存，最多只能保存4天，而iPS細胞做的血小板因為無菌，可以保存2個星期，保存的費用也將變得便宜。

(中時)