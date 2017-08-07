自恃年輕卻瀕死，二高、中年醫師有話說

42歲醫師在籃球場猝死，急救救回生命徵象到院檢查發現其主要的冠狀動脈：左前降支已完全阻塞。（馮惠宜攝）

中山附醫心臟內科醫師蘇峻弘指出，這名42歲的醫師主要的冠狀動脈：左前降支已完全阻塞，並已造成慢性心肌缺氧病變。（馮惠宜攝）

42歲醫師在籃球場猝死，幸經一起打球的急診醫師立即進行CPR，並以最快的速度給予電擊，救回生命徵象。（馮惠宜攝）

一名有高血壓、高血脂、家族史的42歲醫師，上月間和一群醫師球友打籃球，突然猝倒，一起運動的急診醫師立即展開心肺復甦術急救，並於救護車到達後立即以自動去顫器（AED）電擊救回心跳且送醫救治，經檢查發現他最主要的冠狀動脈已經完全阻塞且因心肌慢性缺氧造成致命的心室顫動；回想驚險一瞬，重生的他呼籲有高血壓、高血脂加家族史的青壯年不要以為年輕就沒事。

冠心病不是老年人才會發作！這名醫師過去自恃年輕，雖然定期吃高血壓藥控制血壓，就無視高血脂以及父親曾有心肌梗塞病史，上月和朋友馳騁籃球場時，突然眼前一黑就倒了下來，幸好球友是急診醫師，在確定他已無脈搏後立即進行CPR，並在救護車抵達後立即給予電擊，當下即救回心跳。

經送中山醫學大學附設醫院救治，醫師發現其最主要的冠狀動脈：左前降支已經完全阻塞，且已有慢性心肌缺氧，才會在劇烈運動後造成心室顫動猝死。

中山附醫心臟內科醫師蘇峻弘指出，這位醫師自認年紀仍輕，無抽菸習慣且規律運動，自己曾經也是急診醫師，對身體健康狀況有專業的自信心，因此除了定時服用降血壓藥物外，不曾接受任何心血管相關檢查，這次死裡逃生的經歷也讓他大呼老天保佑，若非一起運動的球友是專業醫師，可能就真的再也見不到家人了。

瀕死後復活，這名醫師也希望藉由自身經歷 呼籲有家族心血管疾病史合併有危險因子的民眾都應提高警覺；蘇峻弘則建議有高血壓、高血脂加上家族史的青壯年，超過40歲就應每年接受一次抽血或心血管檢查，可早期發現可能已經存在的冠狀動脈心臟病並適當治療。

(中時)