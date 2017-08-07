自恃年輕卻瀕死 二高、中年醫師有話說
一名有高血壓、高血脂、家族史的42歲醫師，上月間和一群醫師球友打籃球，突然猝倒，一起運動的急診醫師立即展開心肺復甦術急救，並於救護車到達後立即以自動去顫器（AED）電擊救回心跳且送醫救治，經檢查發現他最主要的冠狀動脈已經完全阻塞且因心肌慢性缺氧造成致命的心室顫動；回想驚險一瞬，重生的他呼籲有高血壓、高血脂加家族史的青壯年不要以為年輕就沒事。
冠心病不是老年人才會發作！這名醫師過去自恃年輕，雖然定期吃高血壓藥控制血壓，就無視高血脂以及父親曾有心肌梗塞病史，上月和朋友馳騁籃球場時，突然眼前一黑就倒了下來，幸好球友是急診醫師，在確定他已無脈搏後立即進行CPR，並在救護車抵達後立即給予電擊，當下即救回心跳。
經送中山醫學大學附設醫院救治，醫師發現其最主要的冠狀動脈：左前降支已經完全阻塞，且已有慢性心肌缺氧，才會在劇烈運動後造成心室顫動猝死。
中山附醫心臟內科醫師蘇峻弘指出，這位醫師自認年紀仍輕，無抽菸習慣且規律運動，自己曾經也是急診醫師，對身體健康狀況有專業的自信心，因此除了定時服用降血壓藥物外，不曾接受任何心血管相關檢查，這次死裡逃生的經歷也讓他大呼老天保佑，若非一起運動的球友是專業醫師，可能就真的再也見不到家人了。
瀕死後復活，這名醫師也希望藉由自身經歷 呼籲有家族心血管疾病史合併有危險因子的民眾都應提高警覺；蘇峻弘則建議有高血壓、高血脂加上家族史的青壯年，超過40歲就應每年接受一次抽血或心血管檢查，可早期發現可能已經存在的冠狀動脈心臟病並適當治療。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。