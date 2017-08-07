前瞻混戰 許淑華 陳明文挨告瀆職

立院7月間為了前瞻基礎建設條例爆發多波肢體衝突，資深媒體人黃越宏認為，國民黨立委許淑華、民進黨立委陳明文分別使出鎖喉功，屬蓄意的肢體動作，已經逾越免責範圍，若不以刑事究辦，立院未來將成為鎖喉功練習場，今日向台北地檢署具狀告發許、陳涉嫌妨害公務、強制、加重瀆職等罪。

黃越宏表示，許淑華、陳明文以非法暴力，分別攻擊立委邱議瑩、許毓仁，且都是以掐對方脖子為攻擊目標，嚴重破壞民主國家的法治精神，形塑國會淪為暴力充斥場所。

告發指出，大法官會議第435號解釋，憲法只保障立委行使職權時的言論免責，但蓄意的肢體動作不在保障之列。

黃越宏舉例，謝長廷1992年擔任立委時，對時任法務部次長翟宗泉質詢分裂國土意涵，另名立委魏耀乾卻以右腳猛踢答詢台，翟宗泉因而後仰，最後法院以對公務員施強暴及侮辱罪，判魏拘役並宣告緩刑。

黃越宏說，魏耀乾只是踢答詢台導致翟宗泉後仰即構成妨害公務，如今兩黨立委競相以「鎖喉功」代替「文明理性」問政，掐住對方咽喉使對方無法發言問政，以突顯自己的問政績效，誠屬荒謬乖張可笑怪誕脫序劣行，應以刑責嚴厲懲罰，並藉此彰顯憲法保障與暴力劣行的界限，否則台灣民主問政永無進步之日。

(中時)