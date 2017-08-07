為096核潛艇服役準備 陸加緊測試巨浪3

大陸網路最近盛傳，中國海軍唯一的清級（032型）常規動力彈道飛彈潛艇在帆罩上出現改造跡象，顯示可能不久將開始測試更大的潛射彈道飛彈。

032型潛艇據信為新型飛彈測試平臺，據英國 《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）網報導，它停靠在大連附近的船廠，而艦上帆罩後部升高，很可能是為了容納更長的潛射彈道飛彈發射管。

據推測，這是為了測試下一代巨浪-3型潛射彈道飛彈，以武裝中國下一代096型核動力彈道飛彈潛艇，進一步增強威懾力。

新浪網的軍事評論指出，按照現在進度，如果沒有意外，巨浪-3導彈將在2年內完成相關試驗，而美國智庫華盛頓國際戰略研究中心（CSIS）曾推出一份名為《2020年中國海基核威懾》的報告推測，096型核潛艇可望在2020年時開始服役。

事實上，早在032型試驗潛艇的設計建造之初，中方便考慮到它最重要的試驗任務，也就是完成巨浪-3潛射戰略彈道飛彈的試驗任務。巨浪-3潛射戰略彈道飛彈是中國最緊迫的海基二次核反擊戰略的頭號武器，主要用以裝備中國最先進、排水量最大的096型戰略核潛艇。

有分析認為、這種飛彈是從陸基東風-41型改良而成，最大射程可以突破10,000公里，還能攜帶10枚分導式多彈頭。而這意味著，縱使096型核潛艇在中國近海發射巨浪-3，北美與歐洲全境都會在射程內。

先前外界曾盛傳、096型核潛艇正進行密集海試，巨浪-3潛射飛彈也在032艇上進行改裝試驗。因為在032型潛艇的帆罩後部，設計裝備有2具潛射飛彈垂直發射裝置，用來試驗供戰略核潛艇使用的巨浪-2A或巨浪-3潛射導彈。評論指出，從2012年服役到2016年，032型潛艇已重點試驗了巨浪-2A、並裝備了094A型彈道飛彈核潛艇。

(中時電子報)