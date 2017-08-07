南開科技大學通過南投縣高齡友善環境認證，成為中部唯一高齡友善大學校園

▲南開科大副校長許聰鑫〈右〉在縣府接受南投縣長林明溱〈左〉頒發高齡友善校園認證的證書。（楊樹煌攝）

▲南開科技大學獲縣府認證通過的高齡友善校園認證證書。（楊樹煌攝）

南開科技大學通過「南投縣高齡友善環境認證」，由該校副校長許聰鑫代表前往南投縣政府，接受縣長林明溱頒贈高齡友善場域認證，因高齡友善環境認證通過，也讓該校成為中部唯一的1所高齡友善大學校園。

南投縣政府指出，高齡友善環境認證是依據WHO高齡友善城巿8大面向的各項建構高齡友善城巿指標分層架構；南開科大經過管理政策、硬體面、軟體面3大面向，21項校園實地會勘項目，順利通過認證，今由該校許聰鑫副校長代表至南投縣政府領獎、授證。

許聰鑫副校長表示，南開科大以「福祉科技與服務管理」為學校發展重點特色，先後成立福祉科技與服務管理研究所、中華福祉科技與服務管理學會，更有樂齡大學。因而讓該校具有高齡友善環境，校內各項活動更邀請高齡者共同參與，提供高齡者更舒適、健全的友善環境，使高齡者生活品質更加提升。

(中時)