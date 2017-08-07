喝茫了！男對友人女友上下其手和解換緩刑
台中市黃姓油漆工，去年6月與林姓友人、及其女友一起到夜店飲酒作樂，喝茫了一起返回租屋處睡覺，黃男竟趁著幾分酒意對原本不熟識的林姓友人女友上下其手，被害人驚醒哭喊吵醒男友報警。台中地院審理時，因雙方達成和解，依強制猥褻罪判6月徒刑、緩刑2年，並須接受2場法治教育及交付保護管束。
判決書指出，黃男與林姓友人、其女友，及另2名男性友人，於去年6月29日一起去夜店飲酒；直到隔日凌晨3時多，黃男等3人一起返回林男租屋處。
3人因喝了酒，一見床就倒下，橫躺在同一張床上，被害人躺在男友與黃男中間；黃男見友人熟睡，竟趁著幾分酒意先拉其女友的手，見對方沒反應，動作更大膽，假借翻身假動作靠近對方作勢親吻，再隔著衣褲上下其手，被害人原本不敢張揚，擔心吵醒男友，黃男還以為「妹也有意」，動作更大膽。
直到此時，被害人大聲哭喊，才吵醒林姓男友，林男睡夢中驚醒，詢問：「到底怎麼了？」得知黃男竟沒有道義，連「朋友妻不可欺」都沒做到，兩人起激烈爭執，鄰居聽到聲響而報警查獲。
台中地院審理時，黃男坦承犯行，並與被害人達成和解，將分期償還賠償金；法官依強制猥褻判6月徒刑，緩刑2年，並應參加檢察署舉辦法治教育兩場。緩刑期間交付保護管束。
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(中時)
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