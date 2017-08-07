用數位科技瘋媽祖 體驗遶境熱鬧氣氛

民眾可以在半立體神轎旁模擬被花炮環繞的感覺，體驗媽祖遶境時的熱鬧氣氛。（黃世麒攝）

民眾可以在半立體神轎旁模擬被花炮環繞的感覺，體驗媽祖遶境時的熱鬧氣氛。（黃世麒攝）

展覽以媽祖為主題，跳脫傳統型態，利用現代多媒體互動科技形式表現，呈現台灣媽祖文化的美學與在地性。（黃世麒攝）

展覽以媽祖為主題，跳脫傳統型態，利用現代多媒體互動科技形式表現，呈現台灣媽祖文化的美學與在地性。（黃世麒攝）

中華文化總會改組後首檔展覽「Hello，Miss Lin 跨界女神 數位遶境」，9日將在文化總會1樓城南空間No.1展出；展覽以媽祖為主題，跳脫傳統型態，利用現代多媒體互動科技形式表現，民眾可以在半立體神轎旁模擬被花炮環繞的感覺，體驗媽祖繞境時的熱鬧氣氛。

此次展覽以5大主題呈現：「從民女到女神：媽祖年表」、「新信的力量：媽祖信仰起源與發展」、「世界的媽祖：媽祖文化的國際性」、「儀式與初心：遶境進香習俗」以及「全台瘋媽祖：六大遶境進香活動」。

(中時)