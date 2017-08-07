籃球》地表最強扣將只有190公分

能夠空中雙手胯下運球扣籃的喬納森克拉克，可說是地表上最強的扣將。(翻拍准者籃球訓練營)

如果喜歡看籃球，尤其是喜歡看灌籃的球迷，肯定聽過喬納森克拉克，沒錯，身高只有190公分的他，是第一個能夠雙手胯下運球扣籃的人。

喬納森克拉克是UCLA的學生，原地垂直起跳120公分，高中時期就是學校的三級跳冠軍，而且在跳高項目也有2公尺20的實力，彈跳能力非常好。

但喜歡籃球的他，近來不斷展現出誇張的灌籃動作，尤其是難度超高的空中雙手胯下運球灌籃動作也是一氣喝成，視頻影帶短短幾天就吸引了超過2000萬人次欣賞，讓網友看得無不驚為天人。

標準籃框高度305公分，喬納森克拉克能夠將球扣進355公分高的籃框，改寫了室外扣籃高度的世界紀錄。

然而不斷有驚奇表現的喬納森克拉克也難逃受傷命運，雙膝傷痕累累是長時間訓練留下來的傷痕，目前右膝蓋與左小腿都纏著彈性繃帶，不過，喬納森克拉克在動完手術後自信滿滿的說「I will be back」。

(中時電子報)