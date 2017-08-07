北海岸之旅3行程！極北點放風箏、賞梯田、品農家菜

外表八角型，黑白平行相間的「富貴角燈塔」位於台灣本島的極北處，在這裡有「皮卡丘」出沒喔！（達志影像／shutterstock提供）

盛夏來北海岸！不管是美景、美食、DIY、體驗多重文化，讓你從頭到腳體驗截然不同的北海岸！

交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處為推廣北海岸體驗觀光，於今年夏天推出「富貴農家趣」超值體驗遊程，要帶領民眾深入北海岸梯田社區，認識先民農耕生活，品嚐道地農家菜，另外還將帶大家至位於台灣極北點旁的風藝術營區，彩繪製作自己專屬風箏，迎著碧海藍天放飛夢想，共有三款行程，價格599元起！趕緊抓住暑假的尾巴，一起探索不一樣的北海岸。

風藝術營區繪製屬於自己的風箏。（北觀處提供）

本次北觀處推出的行程，含括北海岸三芝、石門、金山等區域，擁有百年石砌梯田的石門嵩山社區、環境清幽的三芝共榮社區及舊軍營改造的風藝術營區，不同的主題及組合，讓您享受慢活的樂趣，各行程說明如下：

行程１：百年梯田農遊樂

來到石門嵩山社區，體會農民日常工作吧!跟隨社區解說員的腳步認識百年石砌梯田、品嚐社區媽媽烹煮的農家菜。依循在地農家指導，隨農作物生長時程而不同，體驗內容依季節不同，有插秧、除草割稻或採收農果，心中充滿閒情逸致，令人流連忘返。午後沿著海岸線到達石門婚紗廣場與白沙灣探索館，充實的一天在落日中結束。行程內容：台北車站集合→富貴角燈塔→嵩山社區活動→石門婚紗廣場→白沙灣探索館→返程

行程２：季節時蔬風箏飛

偷偷放自己一天假，不用跑遠，來去三芝當一日農夫，讓雙腳踩在土壤裡，用雙手拔地瓜、採筊白筍，所謂的粗食小菜，就是自己親手採摘，用在地食材做一餐無毒料理！午後來去位在石門的「風藝術園區」，為白色的風箏上色塗鴉，為自己繪製一個全世界獨一無二的風箏，紛擾的思緒也隨著風箏到那遙遠的一端，讓自己放空一整天。行程內容：台北車站集合→三芝農事體驗→富基漁港→風藝術營區→富貴角燈塔→石門洞→返程

風藝術營區繪製屬於自己的風箏。（北觀處提供）

行程３： 懷舊老街放風吹

在北海岸為自己繪製一個全世界獨一無二的風箏，在空曠處盡情奔跑，讓風箏迎風起飛，穿梭飄盪在藍天白雲之間，心情都隨著飛揚地風箏豁然開朗了。找個周間平日，午後到石門放放風箏，望著天空讓自然療癒你的身心，簡單地度過一下午，真好。行程內容：台北車站集合→獅頭山公園→金山老街→風藝術營區→富貴角燈塔→返程

旅行能帶給人不同的思考與體驗！不用什麼目的，帶著一顆放空的心，來趟北海岸之旅吧！

(中時電子報)