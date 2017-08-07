借錢被拒丟手榴彈洩憤 男判刑6年6月定讞
桃園市男子黃明進因在外積欠汽車貸款，3年前他向林姓男子借款遭拒，竟憤而持非制式手榴彈丟擲，所幸因內部引信失效無法引爆未釀成災，最高法院認定黃男有殺人之不確定故意，且犯後飾詞狡辯、惡性非輕，今依殺人未遂罪將他判刑6年6月確定。
判決指出，黃男欠債需款孔急，他在2014年6月26日上午前往一家生化科技公司向林姓負責人借款2萬元被拒後，他竟持彈體型式類同國軍手榴彈向林恐嚇「如果不借我錢、就要跟同歸於盡」，致林男心生畏懼，但林仍未依指示交付款項。
黃男隨後將林男頸部壓制於辦公室前門，同時右手作勢欲拔起手榴彈的插銷，林見狀急忙阻止並脫逃，黃尾隨於後追趕，並拔除插銷向林丟擲手榴彈，倖而手榴彈未順利引爆，始未造成人員傷亡。
高院更一審認為，黃男身強體壯正值盛年，不思己力賺取正當收入，借款被拒後竟持手榴彈丟擲，且犯後還輕蔑地說「怎麼沒有爆」，其惡行非輕、對社會治安影響甚鉅，將他依殺人未遂罪判刑6年6月，案經上訴，最高法院駁回定讞。
(中時)
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