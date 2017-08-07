下任首相人選誰最適合？日人選石破茂

日本經濟新聞與東京電視台8月3日、4日在日本進行的民調中，關於日本下一任首相的合適人選，前地方創生相石破茂的支持率最高，達到22%，超過了現任首相安倍晉三的17%。

排在第3位的是就任自民黨第一副幹事長的小泉進次郎，支持率為11%。第4位是東京都知事小池百合子，第5位是從外相轉任自民黨政治協調會會長的岸田文雄，支持率均為9%。

(旺報)