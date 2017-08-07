林佳龍籲中央創造新的財政收入，地方拚經濟

台中市長林佳龍表示，中央必須創造新的財政收入，讓地方政府扮演拚經濟的主角，有多一點稅收留在地方。（盧金足攝）

台中市躍升第二大城，統籌分配款也引發關注！市長林佳龍今天（7日）在市政會議向中央喊話表示，財政權上，近年中央持續檢討中央地方統籌分配款，逐步強化地方財政角色，除了分配外，更重要的是，必須創造新的財政收入，讓地方政府扮演拚經濟的主角，透過招商引資的效益，有多一點稅收留在地方，也有助於地方承擔更多責任、為民服務。

林佳龍強調，地方政府扮演拚經濟主角，自己賺錢謹慎的用，目前地方財政歸中央，中央像父母，地方政府就如孩子廿歲賺錢交給父母，「統籌分配款」再由父母分給子女的過程大可省略，讓地方承擔更大責任，達到為民服務最後一哩路。

「應該重構中央、地方的關係，中央打前鋒，各地發展優勢！」林佳龍表示，台中是中台灣核心都市，推動國土發展均衡發展，目前是北三都、南二都、中一都，各地有不同產業，有的重工業，有的是農業，在經濟學上比較利益相對優勢，這是可以被發揮的政治經濟學。

林佳龍認為，以地方自治權限，地方政府承擔更多角色，地方政府接地氣，中央的決策，與地方對接，透過平台做好展現大政績，內政部新通過的台中市未來區域計畫，對都市有更大權限，能讓財政權自然健康，創造新的財稅收入。

台中升格為第二大城，中台灣的崛起，榮景可期，林佳龍表示，他已請研考會規畫下半年舉辦?討會與論壇，探討台中成為第二都市代表的意義，及政府組織變革，面對全球化挑戰，必須強化的基礎建設，包括交通、水利、治安及環保，還有社會福利與文化教育軟實力。

為何民眾會選擇移居台中？林佳龍表示，考量移居「宜居」城市，不完全是薪資問題，也會考慮教育環境，購物方便等，創造力與工作一體兩面，還有觀光景點增加生活樂趣，是城市競爭吸引人才成敗關鍵，台中市擁有很多移不走的基礎建設，加上城市文化特色發展，就是人口紅利的原因之一。

林佳龍強調，要吸引產業投資台中，台中本身就要提供良好的投資環境，目前大台中區域計畫審查已獲內政部通過，升格直轄市後按照 「大台中一二三」藍圖來規畫，中央核定前瞻基礎建設，對台中轉型升格第二大城市有如即時雨，建設定下來，就是為台中發展打下繁榮基礎。

(中時)