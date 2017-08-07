龍潭婦女駕車路中央拋錨 警熱心推車好窩心

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洪姓婦女7日駕車在龍潭區拋錨，所幸警方熱心協助推車。(賴佑維翻攝)

洪姓婦女7日駕車在龍潭區拋錨，所幸警方熱心協助推車。(賴佑維翻攝)

天氣相當炎熱，6日傍晚桃園市龍潭區洪姓婦女駕車載著兒子出門，行經中豐路上林段的凌雲國中前突然拋錨，洪婦緊張的不知道如何是好，趕緊放置故障警示牌後，在路邊等待車廠救援。

龍潭警分局龍潭交通分隊警員林家豪、賴文政巡邏經過，擔心車子停在車流量龐大的路中間會發生危險，趕緊下車推車，並將車輛推到路肩安全處停靠。窩心舉動，讓民眾直喊「揪甘心」。

(中時)