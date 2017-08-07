認愛小16歲男友 41歲美魔女放閃照登對身材眼亮了

金俊熙曬恩愛照，她身穿比基尼秀姣好身材，男友則是露出肌肉，兩人身材超登對。（圖／取材自金俊熙Instagram）

41歲韓國女星金俊熙橫跨唱片、戲劇，身材火辣的她，是韓國演藝圈公認的美魔女，日前金俊熙大方公開戀情，認愛小16歲的健美運動員李大宇，而戀愛ing的小倆口近日則到峇厘島渡假，金俊熙也po照放閃，照片中她身穿比基尼秀姣好身材，李大宇則是露出肌肉，兩人身材超登對。

金俊熙日前大方認小16歲的李大宇，這段姊弟戀還在韓國引發話題，戀愛中的金俊熙IG發文總是散發滿滿甜蜜，近日小倆口則到峇厘島渡假，金俊熙也大方曬照放閃，而在兩人合照中，金俊熙辣穿比基尼，秀出傲人上圍與蠻腰，一點也看不出她已41歲，而掌鏡的李大宇則是露出健美肌肉，情侶合照超級登對。

除了放閃照外，不吝嗇曬出好身材的金俊熙，也分享海邊寫真照，身穿紅色比基尼的金俊熙，側躺在沙灘上，S形身材全現形，金俊熙放送辣照，更是讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)