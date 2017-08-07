年收9500萬美元 JK羅琳成全球最賺錢作家

得益於時隔9年發行的《哈利•波特與被詛咒的孩子》的大賣，英國作家J•K•羅琳成為過去一年全球收入最高的作家，年收入高達9500萬美元。

美國經濟專業雜誌《富比士》6日統計的「2017年全球最高收入作家」排名中，羅琳在去年6月1日至今年5月31日共賺得9500萬美元。相當於平均每分鐘賺取180美元。羅琳在去年的統計中以1900萬美元的收入位列第3。

過去數年間一直牢牢占據榜首位置的驚悚小說大師詹姆斯•帕特森，今年以8700萬美元排在第2位。

排在第3位的是兒童小說《小屁孩日記》的作者傑夫•基尼（2100萬美元）、第4位是以《達文希密碼》聞名的丹•布朗（2000萬美元），第5名是世界暢銷書作家斯蒂芬•金（1500萬美元）。

(旺報)