宜蘭選舉黑函流傳 江聰淵：別讓耍「奧步」者得逞

遭到黑函攻擊的宜蘭市長江聰淵，呼籲宜蘭縣民不要讓使出「奧步」、散發黑函的人得逞。（胡健森攝）

(13:26更新內文)距離明年縣市長選舉還有1年多的時間，國、民兩黨也還在為黨內初選做準備，但1封針對爭取黨內縣長提名的宜蘭市長江聰淵的攻擊性黑函，這兩天已經在宜蘭縣內流傳；江聰淵對此表示，宜蘭是民主聖地，希望選民睜大眼睛，不要讓使出這種不光明「奧步」的人得逞。

最近宜蘭縣許多民眾陸續收到1封黑函，其中又以羅東鎮及礁溪鄉最多，針對正在努力爭取民進黨縣長提名的宜蘭市長江聰淵做攻擊，內容主要是敘述江聰淵在20年前所涉及的1起工程、並且被判刑入獄的官司案；江聰淵今天召開記者會表示，他當時還在民間服務，是1家營建公司的負責人，承包1件堤防整治工程，因公司遭人檢舉涉嫌盜採砂石而被告，但檢察官及法院自始至終都認定沒有砂石外運盜採砂石的問題，不過懷疑有施工越界。

江聰淵說，當時頭城鎮公所經複測後，也主動發公文給地檢署及法院，證明並沒有施工越界的問題，但即使如此，法官卻不採信頭城鎮公所及其他證人所述，並罕見地判了公司負責人3個月有期徒刑，且沒有緩刑並不得易科罰金，讓他相當無奈。

經進一步了解後發現，這封黑函雖有前縣議員謝志得的署名，內容卻是延續去年黨內初選第一階段民調，謝志得被冒名散佈的黑函，此次內容再經刪減修改，信封上也沒有註記是由誰寄發，而且是自行貼郵票、投遞到郵筒，顯然寄信人刻意隱瞞身份，也不想被查到是誰所寄發。

江聰淵說，因為不知道是誰所寄，因此暫時沒有提告的打算，他相信黨內同志應該不會做出這樣的事情，但他仍要呼籲宜蘭縣民，不要讓使出惡質奧步的人得逞，堅守宜蘭是民主聖地的光榮。此外，經江聰淵陣營與謝志得聯繫查證，謝志得否認為他本人所為及寄送，過去也從未撰寫、寄發這樣的文章。

(中時)