供電吃緊 台電老董槓中央？台電澄清是流言

位於台北市羅斯福路的台電大樓。(googlemap)

供電吃緊，網路流傳著台電老董朱文成槓中央，批評中央放著核電機組不用，卻以需量競價方式高價買電，台電今(7日)緊急澄清，沒這回事！

即使氣溫飆高，政府仍呼籲公家機關尖峰用電停開冷氣，公務人員怨聲載道，日前網路更傳出一篇「台電董事長請全民轉發，讓政府聽見」文章，對於需量競價措施等提出評論。

台電澄清，網路流傳的這篇文章，並不是朱文成的發言，更不是台電的立場。對於董事長遭人冒名在網路貼文轉傳，台電呼籲有心人切勿拼湊或改寫他人媒體投書文章，再於網路冒名散播。

台電強調，尊重各界對國內電力能源不同的討論或看法，呼籲外界勿散播冒名文章，以免誤導社會大眾。

(中時)