一山不容二虎！昆明動物園孟加拉虎咬死東北虎

8月5日上午，昆明動物園發生慘劇。18歲的東北虎「毛毛」與14歲的孟加拉虎「小虎」發生打鬥，「毛毛」被「小虎」咬住了脖子。現場工作人員發現後，馬上就進行驅趕和分離，但就在一分多鐘的時間裡，毛毛被小虎咬住脖子窒息死亡。

昆明動物園動物管理科科長表示，因搶食、爭奪配偶等情況，老虎之間發生爭鬥是正常現象。分析下來，這次兩隻老虎爭鬥發情可能性比較大。

(旺報)