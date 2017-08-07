NBA》快艇替補中鋒瑞德家暴被抓
去年在熱火打了71場比賽的瑞德，今夏與快艇簽下1年150萬美元合約，沒想到卻在近日因為家暴事件被警方逮捕，保釋金1500美元，但他至今還是待在牢裡，似乎是付不起保釋金。
2011年選秀會落選的瑞德，曾在發展聯盟待了很長一段時間，直到2015年才被籃網看中，上季改披熱火戰袍逐漸站穩腳步，以替補中鋒的身分繳出場均5.3分、4.7籃板、投籃命中率56.9%的不俗成績單。
今年夏天自由市場包含勇士、老鷹、76人、溜馬與熱火都對瑞德表達出延攬善意，但瑞德最終投靠快艇，可惜卻在此刻被警方以家庭暴力的罪名逮捕，也讓現年27歲的他蒙上一層陰影。
(中時電子報)
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