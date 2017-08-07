病逝前一天還在拍！陳珮騏悼《一家人》導演陳俊任：慟能到什麼極限？

《一家人》外景導演陳俊任病逝。（取材陳俊任臉書）

《一家人》外景導演陳俊任病逝。（取材陳俊任臉書）

陳俊任（右）與《一家人》演員感情好。（取材陳霆臉書）

三立八點檔《一家人》外景導演陳俊任，驚傳因肺腺癌病逝，享年51歲。陳俊任拍過《甘味人生》、《世間情》、《戲說台灣》等戲劇。他病逝消息傳出後，《一家人》演員都相當難過，陳冠霖在臉書哀悼：「俊任哥！收工了！好好休息…一路走好⋯⋯」，陳珮騏難過表示：「慟能到什麼樣的極限？」陳霆也說：「很開心前兩天能跟您一起完成此生您最後導的一場戲，在您身上我看見了完完全全的正面思考與正能量，再見了!天使！」

與他合作長達10年的《一家人》製作人劉世範難過表示，陳俊任在兩年《甘味人生》開拍初期就發現罹患肺腺癌，當時他做化療、接受治療，但治療到後期，陳俊任知道自己的病可能太嚴重了，與其選擇每天在家裡悶悶不樂，他寧願在還能走動時出來工作，因為他小孩還小、年僅4歲，覺得只要多工作一天就能幫家裡多賺點錢，還要大家別阻止他。

他雖堅持不在家養病要外出工作，但還算理性，不會硬撐。劉世範說，每組外景都有兩個導演，另一個導演是陳多年合作的搭擋，一直很機動性配合他，如果遇到他去醫院化療、體力較差感覺不舒服時，另一個導演就會幫忙扛下來。

劉世範說，這檔戲要開拍時，陳俊任還要大家別擔心他，大前天（4日）他還在正常工作，只是感覺有點累累的，前天就硬撐著拍到一半，後來感覺不太舒服，便請另一個導演來幫他收尾，自己去住院，沒想到昨晚還是走了。知道陳俊任一直放心不下尚年幼的孩子，劉世範說，會與他所屬的經紀公司討論如何幫助他的遺孀與小孩，讓好友走得放心。

陳珮騏難過得在臉書表示：「慟能到什麼樣的極限？我知道我們有一天一定能再聚。請帶著我最深切的祝福，自在快樂的去翱翔吧！再見了好朋友～再見了兄弟～再見了導演…」趙駿亞說：「有常也好，無常也好，放心，大家都很好，平行時空是暫時，日後交叉了，我再笑笑跟你問好。」

陳霆也說，「再見了，天使。剛剛錄影到一半，得知並肩作戰的俊任導演已化為天使，謝謝您以身作則展現出的生命力及敬業精神，雖然身體承受巨大的病痛折磨，但在工作現場依然展現幽默及開朗的笑容。很開心昨前兩天能跟您一起完成此生您最後導的一場戲，在您身上我看見了完完全全的正面思考與正能量，再見了！天使！讓我們一起祝福陳導演吧！」

(中時)