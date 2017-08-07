PGA》亞洲之光！松山英樹決賽輪61桿普利司通奪冠
日本25歲第1高手松山英樹，今（7日）在普利司通邀請賽決賽輪，飆出無懈可擊的61桿（-9），為美巡2016-2017球季最後1場世錦賽（WGC）畫下完美句點，他這個火石球場近40年決賽輪最佳成績，讓他以倒贏5桿的總桿264桿（-16），逆轉拿下美巡生涯第6冠，同時也是繼去年10月匯豐錦標賽之後的WGC第2勝。
松山英樹賽後說：「我4年前與伍茲同組的時候，親眼目睹他第2輪揮出61桿，我當時真不敢相信他能在火石球場打出這個成績。」。他自己也沒想到，4年之後也能在這個球場揮出平球場紀錄成績。伍茲與松山英樹的61桿佳績，最終都讓他們贏得冠軍。
松山英樹2016-2017球季已贏得匯豐錦標賽、鳳凰城公開賽與普利司通邀請賽3場美巡冠軍，若加上未列入美巡季賽的去年12月世界挑戰賽，這個球季已經拿下4勝，是本季目前最多勝選手，將於周四晚登場的年度「4大賽」最後1戰美國PGA錦標賽，向生涯第1座大賽冠軍叩關。
美國41歲好手強生，決賽輪揮出68桿，以269桿（-11）獲得第2，另1位美國中生代高手霍夫曼，270桿（-10）位居第3，比利時彼特斯271桿（-9）排名第4，世界第4北愛爾蘭名將麥克羅伊，今只打出69桿，無緣逆轉勝與美巡本季首勝，以273桿（-7）與另3位選手並列第5。今年英國公開賽冠軍美國24歲史畢斯，276桿並列第13，「球王」美國強森277桿（-3）並列第17。
(中時電子報)
關鍵字：決賽
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