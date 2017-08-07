彰化縣長魏明谷飛赴英國考查綠能離岸風場

彰化縣長魏明谷魏等人現勘變電站。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷和董事長搭乘直升機實地觀察風場。（彰化縣政府提供）

彰化縣長魏明谷和董事長搭乘直升機實地觀察風場。（彰化縣政府提供）

俯覽海上離岸風場，即維運馬頭配置。（彰化縣政府提供）

全台用電吃緊，彰化魏明谷縣長所率領的縣府團隊6日於英國考察綠能離岸風場海陸空大進擊，特於亞伯丁市搭乘直升機實地觀察「哥本哈根基礎建設基金」CIP的風場，為台灣的限電尋找出路。

魏明谷縣長至英國取經離岸風機的建設情形，為台灣的限電尋找出路，陪同CIP 台灣區董事長艾卓儒(Anders Eldrup），任職丹麥財政部超過20年，任丹麥財政部次長超過10年，之後派任DONG Energy 董事長，於其任內的將丹能由石油與天然氣轉變為離岸風電的先驅，業界尊稱為離岸風電之父。

一整天參訪離岸變電設備組裝，空中鳥瞰海纜上岸點，佈設陸纜至升壓站轉變電所，離岸作業及運維碼頭配置，雙方進行討論，為彰化外海離岸風機的建置寫下新的篇章。

CIP董事長艾卓儒（Anders Eldrup）表示，去年11月曾到彰化拜訪縣長魏明谷，好的開始，讓他印象非常深刻，期望這次縣府遠道而來，有滿滿收獲，交流延續。CIP預計在彰化投資的風場是公司目前重要計畫，CIP團隊，從一開始規劃到營運，已擁有超過15座離岸風場的建置經驗。

魏縣長6日一早即從愛丁堡啟程，考察CIP在蘇格蘭羅西絲鎮海上變電站的模組製作方式，隨後即前往約300公里遠的巴奇鎮，登上風場直升機前往碧翠絲風場考察，瞭解以套管基礎施工方式以及減少對海洋環境的衝擊，回程時參訪CIP位於巴奇的運維基地。

魏明谷聽取完整運維基地發展計畫後說，離岸風機的建置，經由空中的鳥瞰觀察，百聞不如一見，對未來彰化外海設置離岸風場更具信心，未來工作要與中央積極協調討論，排除各項投資障礙，早日解除限電危機，達成2025非核家園目標。

董事長艾卓儒說， 丹麥從30年前開始發展離岸風電，起步得早，所以得以擴展到鄰近國家。彰化是台灣離岸風電的起點，與丹麥一樣有潛力能成為未來亞太地區的離岸風電智慧中心。

(中時)