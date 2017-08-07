中午台北飆高溫38.5度 台電亮首顆限電紅燈

台北飆高溫38.5度，創今年全台新高。(資料照/林宜靜攝)

台北創下今年最高溫，行人也不耐刺眼豔陽。（陳信翰攝）

台北中午創下今年全台新高溫。(擷取自中央氣象局)

圖/擷自台電網站。

今年供電首顆紅燈出爐！全台高溫熱破預期，台北地區最高溫超過38.5度，創下今年最高溫，尖峰備轉容量低於90萬瓩，節電措施失敗，供電亮起今年首顆紅燈。

根據台電網站顯示，最大供電能力3,666.5萬瓩，不過因為高溫導致用電量攀升，尖峰用電量飆破3,600萬瓩，達到3,604.3萬瓩，進入限電警戒紅燈，經濟部長李世光今年不亮紅燈承諾跳票。

台電主管表示，原本估計上班第一天，尖峰用電應在3500萬瓩上下，不料天氣真得太熱了，用電量跟著飆升，尖峰用電逼近今日台電最大供電能力3666.5萬瓩。

(集團連線報導)