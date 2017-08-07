員警到夜市快炒店吃魚肚 眼尖揪暗藏賭場送辦
58歲鄧姓男子夫妻在夜市經營快炒小吃店，因生意不好竟在2樓開起賭場小賺貼補，還在出入口裝設監視器，找68歲謝姓老婦把風。台中市第一警分局大誠派出所員警日前到快炒店吃宵夜，發現進出分子複雜十分可疑，查獲暗藏2樓的賭場，將鄧男等人依賭博等罪嫌送辦。
台中市第一警分局大誠派出所員警日前到夜市1家小吃店吃虱目魚肚等美食時，發現小吃店進出分子複雜，觀察發現不少人進店竟不點餐，就熟門熟路地直接往店內走，相當不符常理，懷疑店內藏不法。
經員警向派出所報告，隔天就循線發動查緝，在小吃店2樓查獲天九牌及骰子等賭具、賭資10萬餘元及監視器等證物，訊後，將鄧男及謝姓婦人依賭博罪移送偵辦，在場21名賭客則依社會秩序維護法裁罰。
鄧男得知是上門吃虱目魚肚的員警，發現疑點進一步追查才被逮，立即大喊冤枉推稱賭場才試玩1天，隔天才正式開張就被逮。在場賭客指證歷歷，稱鄧男提供場地做莊供人下注，每注新台幣1千元；莊家如果輸，每注還可抽頭20元，鄧男啞口無言，只好坦承犯行。
(中時)
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