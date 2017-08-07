安農溪粉紅鵲橋 三星鄉迎情人節

安農溪分洪橋橋身以粉紅色彩繪，橋有100公尺長，三星鄉公所表示，在此舉辦情人節活動，象徵著愛情百分之百。（李忠一攝）

三星鄉長黃錫墉（左）與安農溪總體發展協會理事林素美，歡迎各地情人前來三星度過情人節。（李忠一攝）

8月28日就是七夕情人節，宜蘭縣三星鄉公所在當天晚上舉辦「2017愛在七夕‧浪漫三星不見不散」，將安農溪分洪橋以粉紅色彩繪，妝點成浪漫的情人節鵲橋，還有點歌傳情、情話告白等活動，今天（7日）鄉長黃錫墉邀請各地情侶，一起來三星度過最浪漫的情人節。

今年也是鄉公所首次將情人節移師到安農溪下游的分洪橋，鄉公所表示，以前曾在柑仔坑橋上舉辦三星七夕情人節活動，移師到分洪橋是因為該處距離羅東鎮、宜蘭市等鄉鎮近，讓更多情人們有機會可以參與。

鵲橋會以LED妝點，象徵繁星點點，日前三星米香節中亮相的5000支繽紛小傘，也會用以裝飾鵲橋，對於外界疑慮「傘」與「散」同音，鄉長黃錫墉解釋，三星鄉使用的是造型別緻的小傘，不是大傘，而情人撐傘是愈小愈好，才能讓兩人靠得更緊，更能譜出愛的火花。

三星鄉的情人節活動是傍晚6時到晚間9時，公所備有戀人小卡，還有行動咖啡車進駐。有意參加者可經省道台9線抵羅東後，右轉環鎮道路接公正路直行約500公尺右轉，經羅東運動公園過萬長春橋沿指標左轉，即可抵達會場。

(中時)