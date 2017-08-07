安農溪粉紅鵲橋 三星鄉迎情人節
8月28日就是七夕情人節，宜蘭縣三星鄉公所在當天晚上舉辦「2017愛在七夕‧浪漫三星不見不散」，將安農溪分洪橋以粉紅色彩繪，妝點成浪漫的情人節鵲橋，還有點歌傳情、情話告白等活動，今天（7日）鄉長黃錫墉邀請各地情侶，一起來三星度過最浪漫的情人節。
今年也是鄉公所首次將情人節移師到安農溪下游的分洪橋，鄉公所表示，以前曾在柑仔坑橋上舉辦三星七夕情人節活動，移師到分洪橋是因為該處距離羅東鎮、宜蘭市等鄉鎮近，讓更多情人們有機會可以參與。
鵲橋會以LED妝點，象徵繁星點點，日前三星米香節中亮相的5000支繽紛小傘，也會用以裝飾鵲橋，對於外界疑慮「傘」與「散」同音，鄉長黃錫墉解釋，三星鄉使用的是造型別緻的小傘，不是大傘，而情人撐傘是愈小愈好，才能讓兩人靠得更緊，更能譜出愛的火花。
三星鄉的情人節活動是傍晚6時到晚間9時，公所備有戀人小卡，還有行動咖啡車進駐。有意參加者可經省道台9線抵羅東後，右轉環鎮道路接公正路直行約500公尺右轉，經羅東運動公園過萬長春橋沿指標左轉，即可抵達會場。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。