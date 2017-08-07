智慧捉空汙 環署將裝設1萬個空氣感測器

環保署今天(7日)宣示啟動空氣品質物聯網，用智慧稽查打擊非法，未來4年要花2億元在全台設置1萬個微型空氣品質感測器，形成密集的智慧感測網，偵測空氣汙染物，若有異常，可交叉比對周遭感測器數據及風向找出汙染源，今年起已於觀音工業區試辦，也藉由感測網順利揪出6件違規偷排案件。

環保署於今年開始建置空氣品質感測網，首波先針對桃園觀音工業區裝設了100個可以偵測PM2.5、揮發性有機化合物(VOC)濃度，以及溫度濕度等項目的微型空氣品質感測器，平均每50公尺到300公尺就設置一個，主要裝設於路燈燈桿，形成完整感測網，感測器每3分鐘就會傳回1筆資料，且偵測空間可以細微到街道，再經由風向資料，就可以交叉比對找出汙染熱區、違法排放的潛勢區，甚至是排放的時間，以利稽查人員準確查處。

環保署監資處處長張順欽指出，觀音工業區離北部近，基於便利因素，才挑選做測試，全台目前原本有209個傳統標準監測站，優點是可以偵測到環境濃度較低的汙染物，包括二氧化硫、一氧化碳，氮氧化物等，但仍有密度低，且每小時才傳回1筆資料的問題，微型感應器則可以發揮互補的效果，今年度在中部地區部500個測點，未來將分4年在全國布設1萬200個微型空氣品質感測器。

至於下一步將針對哪些地點裝設，張順欽表示，目前尚未有具體目標，但原則是會針對工業區、科學園區或加工出口區等工廠密集區域布建監控，以及交通汙染特性高的區域，會再與地方政府環保局協調感測器的裝設地點。

環境督察總隊北區環境督察大隊莊訓城大隊長表示，微型空氣品質感測器可以縮小打擊面，找出熱點時間地點，觀音工業區裝設後，有比較一段時間的資料找尋違規業者，有一處工廠將煙道藏於屋頂內側，幼大門深鎖，外觀根本看不出運作跡象，但受惠於微型空氣品質感測，仍順利查獲違法排放，6月曾啟動一波大規模稽查，共告發6件違規事項，並將2業者移送地檢署偵辦。

(中時)