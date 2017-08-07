北京生活更便利！天貓開新平台 啟動一條龍服務
大陸新零售龍頭阿里巴巴集團旗下天貓昨天宣布加碼北京，開啟專屬北京人的購物平台，提供他們專有的智慧商品和當天送達的便利服務！阿里巴巴對天貓的定位不侷限為購物平台，未來希望能夠結合實體超市，完成線上線下一條龍的整體服務，真正打造一個北京當地便利的生活社區。
綜合多家陸媒報導，阿里巴巴早在2015年9月就開始實施「杭州、北京」雙中心的戰略，如今隨著天貓超市「北京頻道」的開通，讓北京正式成為阿里巴巴的新戰場！天貓昨日宣布啟動北京「三公里理想生活區」的計畫，將天貓超市、天貓生鮮和盒馬鮮生等都加入，打造新零售的實際價值！這個北京人專屬的天貓APP只有送貨地址設在北京的消費者才能使用，並且這個「北京頻道」會根據各種當地消費的海量數據，幫消費者選擇專屬商品、提供智慧推薦和專有補貼等！
「北京頻道」除了能夠幫北京人智慧推薦和選擇專屬商品以外，旗下的菜鳥公司在北京興建了3座倉儲廠房，讓大北京的貨物都能當天送達，而盒馬鮮生將致力興建線下的實體社區中心，阿里健康則希望未來可以實現1小時將藥房藥品送達消費者手中的服務，整體計畫可望推動中國未來30年的新經濟轉型和新零售價值，非常具有前瞻性。
2017年3月，位於望京的阿里巴巴中心正式落成後，辦公地點增加至21個，員工數超過1萬2千名，截至目前為止，阿里巴巴的18個事業部已全數入駐北京，相當於北京總部已經成形，因此天貓的「理想生活」計劃就是以北京當作起點。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。