北京生活更便利！天貓開新平台　啟動一條龍服務

位於杭州阿里巴巴集團總部的天貓國際。(圖/新華社)

大陸新零售龍頭阿里巴巴集團旗下天貓昨天宣布加碼北京，開啟專屬北京人的購物平台，提供他們專有的智慧商品和當天送達的便利服務！阿里巴巴對天貓的定位不侷限為購物平台，未來希望能夠結合實體超市，完成線上線下一條龍的整體服務，真正打造一個北京當地便利的生活社區。

綜合多家陸媒報導，阿里巴巴早在2015年9月就開始實施「杭州、北京」雙中心的戰略，如今隨著天貓超市「北京頻道」的開通，讓北京正式成為阿里巴巴的新戰場！天貓昨日宣布啟動北京「三公里理想生活區」的計畫，將天貓超市、天貓生鮮和盒馬鮮生等都加入，打造新零售的實際價值！這個北京人專屬的天貓APP只有送貨地址設在北京的消費者才能使用，並且這個「北京頻道」會根據各種當地消費的海量數據，幫消費者選擇專屬商品、提供智慧推薦和專有補貼等！

位於杭州的阿里巴巴集團總部。（圖/新華社）

「北京頻道」除了能夠幫北京人智慧推薦和選擇專屬商品以外，旗下的菜鳥公司在北京興建了3座倉儲廠房，讓大北京的貨物都能當天送達，而盒馬鮮生將致力興建線下的實體社區中心，阿里健康則希望未來可以實現1小時將藥房藥品送達消費者手中的服務，整體計畫可望推動中國未來30年的新經濟轉型和新零售價值，非常具有前瞻性。

2017年3月，位於望京的阿里巴巴中心正式落成後，辦公地點增加至21個，員工數超過1萬2千名，截至目前為止，阿里巴巴的18個事業部已全數入駐北京，相當於北京總部已經成形，因此天貓的「理想生活」計劃就是以北京當作起點。

(中時電子報)