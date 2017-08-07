NBA》前湖人教頭史考特：我永不再執教

前湖人教頭史考特表明不願再重執教鞭。(美聯社資料照)

根據TMZ報導，前湖人教頭史考特(Byron Scott)回歸NBA執教的機率確定是零，他已經永遠跟總教練說掰掰了。史考特於1998年開始教練生涯，當時他是國王的助理教練，歷經籃網、黃蜂、騎士，以及讓他聲名狼籍的湖人。

史考特於2016年離開湖人，在布萊恩退休不久後他就被球隊解雇。「我已經受夠了。」史考特表明無意返回聯盟，「我目前在ESPN工作，我享受這樣的生活。」他還告訴TMZ，他認為今年的湖人隊依然無法闖進季後賽。

湖人成軍69年，總共只有9季缺席季後賽，包括近4季全數槓龜。史考特執教湖人兩季留下38勝126敗，還兩度刷新了隊史單季最多敗與最低勝率紀錄。雖然史考特自稱受夠了，事實恐怕是根本沒有球隊再敢找他執教。

(中時電子報)