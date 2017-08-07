醫師兒幫父克服張口恐懼症，父親節為父拔蛀牙

牙醫師指出刷牙不能輕忽牙縫，以免牙齒從牙縫開始蛀掉。（馮惠宜攝）

寬庭牙醫師呂彥霆（左）的父親因有反射性嘔吐症狀，恐懼看牙醫，今年父親節前夕應兒子邀約到兒子診所做口內檢查，發現了牙縫蛀牙，刻服恐懼症後，他很驕傲有個牙醫師兒子可以守護他的牙齒健康。（馮惠宜攝）

61歲的呂先生因「反射性嘔吐」很怕看牙醫，今年父親節前，應牙醫師的兒子多次邀約，從高雄到台中，第一次讓牙醫師兒子呂彥霆看牙檢查。經環口Ｘ光輔助發現其多顆大臼齒從縫隙蛀爛了，還拔除兩顆牙。呂彥霆表示，還好在父親節前抓住機會，讓父親的牙齒儘早整治，否則時間拖延越久，恐怕會有許多牙齒會因嚴重牙縫間齲齒而蛀光。

呂彥霆說，爸爸因反射性嘔吐，不僅害怕看牙，也拒絕照X光。透過環口Ｘ光和口內檢查，他發現爸爸雖然照三餐刷牙，牙齒表面看起來也都未發現蛀牙，但卻在牙縫蛀出來，幸盡早掌握牙齒狀況，盡早治療。克服牙醫恐懼症、拔掉蛀牙後，呂爸爸開心的說，有個醫師兒子能幫他守護口腔健康讓他覺得十分驕傲。

呂彥霆說，很多人刷牙很認真，但牙縫是最容易被忽略的部分，特別是上了年紀的人往往容易因牙周病導致大臼齒牙齦萎縮，牙縫變大合併牙根裸露，造成容易卡了食物殘渣卻清潔不到，牙縫間就容易有蛀牙產生，造成兩顆牙齒的相鄰面內蛀出了一個大洞，牙齒的外表看起來卻一切正常。

牙醫師只要透過還口X光片搭配口內檢查，就能大致對牙齒基本概況有一定程度的了解和診斷，盡早預防或處理，就能避免牙齒淪落到無法挽救的地步。

(中時)