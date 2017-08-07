鎖定暑假看片潮 台灣大myVideo 8月祭出一個月免費體驗
鎖定暑假看門片潮，台灣大(3045)今(7)日宣布，旗下myVideo祭出30天的免費體驗。
myVideo新用戶輸入兌換序號「17summer」即可享受豪華月租30天免費體驗，架上超過1.5萬部熱門影劇內容隨選看到飽；活動期間登入myVideo App參加簽到，除了可天天領10元看片紅利金，再抽市價14,600元的Dyson吹風機、市價1,999元的小米盒子。
8月並強打好萊塢強檔電影「黑寡婦」、史嘉蕾喬韓森主演的「攻殼機動隊」
資策會創研所最新調查顯示，消費者一週平均花7.3小時觀看線上影音，而myVideo觀察用戶行為發現，夏天氣溫節節飆升，不少放暑假的學生族寧可待在家吹冷氣看片，更是帶動myVideo活躍用戶數較暑假前成長超過60%，觀看數成長1倍；
8月最新上架「玩命關頭8」數位珍藏版可看到電影院未播出的150分鐘完整「導演加長版」以及3段全台獨家花絮。
8月8日父親節當天將上架漫威(Marvel)最新電影「星際異攻隊2」，以及「海灘救護隊」、「金爆內幕」、「捍衛任務2：殺神回歸」、「天才的禮物」，加上魏德聖睽違9年最新音樂愛情電影「52赫茲我愛你」。
上半年票房熱門排行電影分別是「樂來越愛你」、「美女與野獸」、「羅根」、「格雷2」、「限制級戰警2」以及即將上映的續集電影「金牌特務2」、以及熱門韓劇由孔劉主演的「孤單又燦爛的神－鬼怪」。
(工商)
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