涉偷拍醫護人員更衣 醫師坦承犯案

新北市亞東醫院林姓醫師今年6月涉嫌在院內偷拍醫護人員更衣，醫護人員向院方反應並向警方報案，經板橋警分局偵查隊通知，昨（6日）晚林姓醫師在律師陪同下到案說明。林男坦承將手機藏於紙袋中偷拍，並提供警方手機解鎖密碼，態度配合且平靜。

亞東醫院1位女醫護人員於6月間某日，無意間發現化療間更衣室內，櫥櫃上疑有人刻意將手機藏於挖洞紙袋中，偷拍醫護人員更衣，醫護人員隨即向護理長及女醫師主管報告，討論後決定報警處理。

林姓醫師坦承在更衣間放置手機錄影，並提供解鎖密碼，由於板橋分局日前已將林男手機送交刑事局解鎖，故已將密碼轉知刑事局。偵訊後，全案依妨害秘密罪嫌函送法辦。

(中時)