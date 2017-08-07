NBA》活塞小將在加拿大小型賽單場怒砍86分

活塞小將史丹利強生在加拿大小型比賽單場飆進86分。(摘自Detroit Free Press)

2015年選秀會首輪第8順位加盟活塞的史丹利強生，雖然出道兩季沒有獲得球隊重用，但他仍把握夏天休兵期間四處出賽磨練球技，近日在加拿大舉行的一場小型比賽的冠軍賽單場怒飆86分，讓當地球迷看到NBA等級球員的絕佳身手。

夏天原本是NBA球員最好的休息時間，但對於年輕球員而言卻是大好鍛鍊球技的機會，史丹利強生是OVO Bounce錦標賽的常客，去年在冠軍賽投進致勝球，今年又在決賽第四節與延長賽連得16分，單場狂砍86分，尤其是他還投進絕殺球，幫助球隊完成衛冕，如今他已成為賽會最知名的巨星了。

史丹利強生上季在活塞打了77場，只有1場先發，每場平均出賽時間只有17.1分，場均4.4分、2.5籃板，對於兩年前選秀會首輪第8順位的他明顯不及格，希望藉由這場出色表現幫助他能在新球季一飛沖天。

(中時電子報)