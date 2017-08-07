NBA》活塞小將在加拿大小型賽單場怒砍86分
2015年選秀會首輪第8順位加盟活塞的史丹利強生，雖然出道兩季沒有獲得球隊重用，但他仍把握夏天休兵期間四處出賽磨練球技，近日在加拿大舉行的一場小型比賽的冠軍賽單場怒飆86分，讓當地球迷看到NBA等級球員的絕佳身手。
夏天原本是NBA球員最好的休息時間，但對於年輕球員而言卻是大好鍛鍊球技的機會，史丹利強生是OVO Bounce錦標賽的常客，去年在冠軍賽投進致勝球，今年又在決賽第四節與延長賽連得16分，單場狂砍86分，尤其是他還投進絕殺球，幫助球隊完成衛冕，如今他已成為賽會最知名的巨星了。
史丹利強生上季在活塞打了77場，只有1場先發，每場平均出賽時間只有17.1分，場均4.4分、2.5籃板，對於兩年前選秀會首輪第8順位的他明顯不及格，希望藉由這場出色表現幫助他能在新球季一飛沖天。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。