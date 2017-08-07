國道警路肩戒護遭撞1死1傷 另有4民眾輕傷

國道6隊竹林分隊兩名員警7日上午在國道3號南下108公里路肩戒護時，遭曳引車撞上。（陳育賢翻攝）

在路肩戒護的國道員警遭曳引車撞上導致1重傷、1輕傷。（陳育賢翻攝）

警車已嚴重扭曲，消防人員破壞車體後，才將受傷員警救出送醫。（陳育賢翻攝）

(14:38 更新內容，車禍1死5傷)國道3號高速公路南下108公里路段，7日上午近11點發生嚴重3車連環撞車禍，其中2名在路肩戒護的國道員警遭曳引車撞上導致1死1傷，另，在警車前方等候拖吊救援的廂型客車上也有4人輕傷，肇事的黃姓曳引車駕駛酒測為零。

警方初步調查，國道6隊竹林分隊員警陳啟瑞（43歲）、楊于辰（26歲），今天上午前往國道3號執勤時，於南下108公里路段，疑見有輛廂型客車因爆胎在路邊等候拖吊救援，警方因而駕車停在該車後方，陳員坐在駕駛座上戒護，楊員上前與廂型車駕駛了解狀況。

未料，欲從土城南下苗栗載運鋼筋返回高雄的40歲黃姓男子，駕駛曳引拖板車剛好行經該路段，不知何原因突然轉換車道至路肩，並在完全沒煞車的狀況下，直接撞上警車，並再往前推行追撞廂型客車，陳啟瑞當場身受重傷卡在嚴重扭曲的警車內，楊于辰則閃避不及受到骨折等傷勢，另廂型客車上有家住台南的周、林、雷、謝等4名男子受到輕傷。

新竹市消防局表示，當時警車已嚴重扭曲，消防人員破壞車體後，才將受傷陳員救出送醫，其中陳員當場OHCA，經搶救仍於下午1點多不治，其它5人輕傷。

肇事黃姓駕駛辯稱，當時是因要閃外側車道上1輛客車，才會突然轉向路肩，但看到警車時已來不及煞車，他也堅稱，雖然他凌晨就從高雄出發至土城，再原車至苗栗載貨要返回高雄，沒有疲勞駕駛。

不過，國道警方初步調查，經調閱監視畫面，發現意外發生前，似乎沒有看到黃男所稱的「別的車輛」，懷疑其指要閃別的車輛的說詞，另經酒測，其酒測值為零，而肇事原因還要進一步調查。

警方指出，投身警界已23年的陳啟瑞，身後留有1個獨子，其原本在新竹市警察局服務，今年3月才請調到公路警察國道3隊竹林分隊，平時對學弟照顧有佳，隊員們都不敢相信早上還有說有笑的陳大哥走了，分隊上瀰漫哀傷氣氛，而過去的市警局同事獲知後更是感到不捨與心痛，警方表示將會全力協助辦理後事與撫卹。

(中時)

國道3號高速公路南下108公里路段，7日上午近11點發生嚴重3車連環撞車禍，其中2名在路肩戒護的國道員警遭曳引車撞上導致1死1傷。（陳育賢翻攝）