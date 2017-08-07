質疑拘捕合法性 韓籍嫌犯聲請提審被駁回
韓國籍男子趙準基涉嫌竊盜民進黨部黨工9萬元財物昨被警方逮捕，他表示自己有意出面投案並已舉手走出來，但警方卻以大陣仗將他壓制並讓媒體拍攝，援引「提審法」要求「見法官」，台北地院開庭審理後認定警方逮捕並無不合法，今駁回他的聲請，將人犯押還檢方。
《提審法》規定，機關逮捕或拘捕人民時，依法應立刻告知將逮捕、拘禁的原因、時間、地點及得依法聲請提審的權利，當被拘提逮捕之人聲請後，法院認為有提審必要，必須在收到聲請後24小時內發出「提審票」給逮捕、拘禁民眾的警察或行政機關，該機關收到「提審票」後24小時內，須將被逮捕、拘禁的民眾提解交給法院，由法院審查剝奪人身自由的行為是否合法。
(中時)
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