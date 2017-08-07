清泉崗毒品丟包案 10官兵獲不起訴
台中空軍泉崗基地毒品丟包案，官兵尿液篩檢後，有10人複驗呈陽性反應，台中地檢署偵辦後確認10名官兵是因服用含有可待因成份的感冒藥致尿液呈陽性反應，10人獲不起訴處分；但丟包的53包安非他命，到底「失主」是誰；目前還是他字案偵辦中。
空軍基地清泉崗營區，於今年2月傳出毒品丟包案，有53包毒品散落停機坪、籃球場、停車場、道路二旁草坪等，綿延2、3公里遠；全營2千多名官兵，全數回營採尿。
經過初步驗尿，10名官兵被檢驗確出現一級毒品海洛因陽性反應，他們全部否認施用毒品，且提供就診記錄、服用的藥物為證。
檢方函詢診所或醫院了解就醫時間和給藥記錄，10名官確有因咳嗽、急性咽喉炎、喉嚨痛等症狀，服用的口服藥中含Anticough（伏咳錠）等，其成分含Codeine Phosphate（磷酸可待因錠）等。
法醫研究所也證明，該藥物確實會導致尿液會呈可待因及嗎非陽性反應。後經毛髮檢驗報告陸續送返台中地檢署，檢驗結果均呈陰性反應，全部予不起訴處分。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。