清泉崗毒品丟包案 10官兵獲不起訴

台中空軍泉崗基地毒品丟包案，官兵尿液篩檢後，有10人複驗呈陽性反應，台中地檢署偵辦後確認10名官兵是因服用含有可待因成份的感冒藥致尿液呈陽性反應，10人獲不起訴處分；但丟包的53包安非他命，到底「失主」是誰；目前還是他字案偵辦中。

空軍基地清泉崗營區，於今年2月傳出毒品丟包案，有53包毒品散落停機坪、籃球場、停車場、道路二旁草坪等，綿延2、3公里遠；全營2千多名官兵，全數回營採尿。

經過初步驗尿，10名官兵被檢驗確出現一級毒品海洛因陽性反應，他們全部否認施用毒品，且提供就診記錄、服用的藥物為證。

檢方函詢診所或醫院了解就醫時間和給藥記錄，10名官確有因咳嗽、急性咽喉炎、喉嚨痛等症狀，服用的口服藥中含Anticough（伏咳錠）等，其成分含Codeine Phosphate（磷酸可待因錠）等。

法醫研究所也證明，該藥物確實會導致尿液會呈可待因及嗎非陽性反應。後經毛髮檢驗報告陸續送返台中地檢署，檢驗結果均呈陰性反應，全部予不起訴處分。

(中時)