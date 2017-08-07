婦患後縱韌帶鈣化 險癱瘓度餘生

劉婦因「後縱韌帶鈣化」已不良於行，坐輪椅到台中慈濟醫院徵詢第二意見。（院方提供）

醫師透過核磁共振檢查，發現劉婦第3頸椎一路到第1胸椎已呈白色顯影，共7節脊椎全被靭帶鈣化壓住。（院方提供）

台中慈濟醫院神經外科主任黃伯仁解釋，後縱韌帶位於脊髓前面，有如橡皮筋般柔軟充滿彈性。（王文吉攝）

劉婦脊椎因鈣化的後縱韌帶，擠壓到神經，造成漸進手麻木、腳無力、走路困難。（王文吉攝）

慈濟醫療團隊進行固定頸胸椎骨釘手術，讓脊椎神經減壓，劉婦經半年復健，已能拄拐杖走路。（王文吉攝）

「後縱韌帶鈣化」為先天基因、體質差異造成緩慢發生的疾病，全世界醫學報告發現以亞洲人發生率最高，其中又以日本人最多，台中61歲劉婦求醫被認為「手術後一定會全身癱瘓，等癱瘓再來開刀」，她不願餘生臥床，坐輪椅到台中慈濟醫院找尋第二意見，由神經外科主任黃伯仁固定頸胸椎骨釘手術後，住院月餘，再經半年復健，已能拄拐杖走路。

劉婦去年過年後，漸進手麻木、腳無力、走路困難，曾到其他醫院做頸椎核磁共振，確診是「長節頸胸椎後縱靭帶鈣化」，醫師當時建議她「忍受不了痛就吃止痛消炎藥，等真的癱瘓再手術！」

劉婦聽到醫師消極說明有如五雷轟頂，才走出診間就淚如雨下，他告訴兒子、媳婦「我以後都不能幫你們帶小孩了！」家屬決定諮詢第二意見。

家人推著坐輪椅的劉婦到台中慈濟醫院看診，神經外科主任黃伯仁檢視患者的第3頸椎一路到第1胸椎，共7節脊椎全被靭帶鈣化壓住，屬於少見的重症。

黃伯仁解釋，脊髓前面的後縱韌帶，有如橡皮筋般柔軟充滿彈性，病人因為體質形成鈣化，就像石頭擠壓神經，管徑愈來愈窄，脊椎直徑不到原來的3分之1，一般人肌力量5分為滿分，劉婦只剩3分。

台中慈濟醫療團隊從核磁共振發現，有手術介入空間，有7、8成把握認為還有一試的機會。黃伯仁採取相對安全的後位手術，從脊椎後面拿掉椎弓，並移除鈣化的後縱靭帶約10餘公分，讓神經伸展空間，達到間接減壓目的，再鎖上骨釘固定脊椎到胸椎，減少之後的長期併發症。

劉婦就診時是坐輪椅不能行動，經6小時的馬拉松式手術後，住院1個月，後續再半年復健，回診情形一次比一次進步，今年3月開刀至今已能走路。她說，現在拿拐杖稍可站立，真的很開心，感恩醫師讓她對未來懷抱希望。

黃伯仁指出，「後縱韌帶鈣化」日本報告發生機率百分之1到3，台灣並無大規模的報告，但發生率應該相去不遠，差別只是有沒有嚴重到出現症狀。也顯示疾病跟種族特性、遺傳有關，發生年齡多在50、60歲，因壓迫太嚴重而產生症狀。

黃伯仁進一步說明，「後縱靭帶鈣化」很少有標準典型症狀，類似頸椎椎間盤突出或骨刺，較嚴重的會有上運動元神經障礙，敲膝反射時會出現明顯上升；如果症狀還沒有嚴重到肌肉無力、四肢麻木，也可以考慮做熱療、電療、紅外線震波等保守治療，像劉婦這麼嚴重，只能開刀，別無它法。

(中時)